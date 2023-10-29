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Вучич заявил о сложной ситуации на Украине

Президент Сербии Вучич считает, что Западу будет сложно победить Россию

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Darko Vojinovic/AP

США заняли сторону Украины в конфликте, при этом западным странам будет сложно победить Россию. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала TV Prva, передает ТАСС.

«Соединенные Штаты полностью, четко и ясно, заняли украинскую сторону в конфликте», — сказал сербский лидер и отметил, что в данный момент на Украине сложилась «довольно тяжелая ситуация» и «сейчас становится ясно, что Западу будет сложно победить русских, в то же время и русским нелегко будет победить украинцев».

Он также прокомментировал участие США в конфликте между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Как считает Вучич, оно демонстрирует быстрый рост непримиримых противоречий во всем мире.

По его мнению, желание людей по иному распределению благ в мире становится острее.

В сентябре Вучич заявил, что территориальную целостность Украины на заседании Совбеза ООН агрессивнее всего защищали те страны, кто агрессивнее всего нарушал территориальную целостность Сербии по вопросу Косово и Метохии.

Ранее Вучич рассказал, как дальше будет строить отношения с РФ.

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