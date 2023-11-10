В США прокомментировали отношения с Китаем

Высокопоставленный представитель администрации президента США заявил, что Вашингтон не стремится ввязываться в конфликт с Пекином и намерен ответственно подходить к управлению конкуренцией между двумя странам. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, США часто находятся в состоянии конкуренции с Китаем, но не ищут конфликта, конфронтации или «холодной войны».

Представитель Белого дома подчеркнул, что в последние месяцы Вашингтон и Пекин работали над восстановлением полноценного диалога на правительственном уровне, о чем свидетельствовали недавние поездки госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин и главы МИД КНР Ван И в Вашингтон.

До этого стало известно, что президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин собираются объявить о возобновлении контактов военных ведомств двух стран во время встречи 15 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в Сан-Франциско (штат Калифорния).

8 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что сейчас со стороны Китая и Соединенных Штатов идет работа над встречей Байдена и Си Цзиньпина в Сан-Франциско.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.