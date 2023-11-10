Три польских оппозиционных объединения подписали коалиционное соглашение

Три польских оппозиционных объединения «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» подписали коалиционное соглашение и планируют сформировать правительство. Об этом сообщает локальный телеканал TVP News со ссылкой на трансляцию из сената.

«Мы подписываем текст коалиционного соглашения», — заявил бывший премьер-министр Польши Дональд Туск.

Согласно его информации, соглашение включает в себя список опорных пунктов сотрудничества после получения от главы государства возможности создания правительства.

«Независимо от того, как долго нам придется ждать решений президента, мы готовы взять на себя ответственность за будущее», — подчеркнул он.

По словам представителя левых сил Влодимежа Чажастого, это документ «очень широкого компромисса», который позволит Польше стать «толерантной, открытой, ответственной страной с сильным местом в рамках структур Евросоюза и серьезным игроком на мировой арене».

До этого польский президент Анджей Дуда сообщил о планах внести в парламент кандидатуру Матеуша Моравецкого на пост председателя правительства страны.

Ранее в Польше приняли решение по кандидатуре премьер-министра.