МИД России заявил о риске экологической катастрофы из-за радиоактивных отходов на Украине

Около 12 млн тонн радиоактивных отходов рискует попасть в Днепр и грунтовые воды в связи с проблемами с их хранением на Украине. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ комментарии официального представителя российского дипломатического ведомства Марии Захаровой.

Дипломат отметила, что эти отходы — значительный и опасный источник загрязнения окружающей среды.

«Высока вероятность попадания около 12 млн тонн радиоактивных отходов в Днепр и грунтовые воды в результате возможного подмыва дамбы одного из хранилищ, расположенного в 800 м от реки и ее притока Коноплянка», — указала она.

По информации Захаровой, около 14 тонн радиоактивной пыли каждый год разносится по окрестностям, попадая в том числе на сельскохозяйственные угодья.

«Ситуация с хранением опасных радиоактивных отходов на Украине принимает ужасающий характер», — добавила представитель министерства.

Она подчеркнула, что украинские власти не выделяют деньги на безопасность Приднепровского химического завода, а это может привести к катастрофе, в том числе за пределами Украины.

До этого лава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что несколько тысяч тонн радиоактивных отходов хранятся на Запорожской АЭС, обстреливаемой Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Ранее Лукашенко подписал указ об организации системы обращения с радиоактивными отходами.