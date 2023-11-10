В Армении надеются на углубление сотрудничества с Западом по безопасности

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил об интенсивном диалоге со странами Запада по вопросам безопасности республики. На форуме «Стратегическое будущее Армении» в Брюсселе он выразил надежду на углубление сотрудничества в этой области, передает ТАСС.

По словам Григоряна, Ереван ведет интенсивный диалог со странами ЕС, перед Арменией открываются новые возможности.

«Никогда еще у нас не было такого интенсивного диалога с Западом и Европой по теме безопасности. Мы надеемся на углубление сотрудничества с коллективным Западом и отдельными странами в области безопасности. Я имею в виду не только военную составляющую, даже экономическое сотрудничество может иметь компонент безопасности», — заявил он.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что Армения готова к подобному развитию событий.

«Мы продемонстрировали волю двигаться вперед в плане сотрудничества», — отметил Григорян.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада, которые сейчас активно «обхаживают» Армению, хотят дружить с этой республикой против России.

Вместе с тем министр отметил, что у Москвы отсутствуют предубеждения против внешних партнеров и друзей Армении.

«Мы за то, чтобы Армения как член ОДКБ, как наш близкий союзник, стратегический партнер все-таки определила сама, как ей выстраивать отношения с внешними партнерами», — сказал он.

Ранее в Армении заявили о продолжении военного сотрудничества с США.