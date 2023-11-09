В Армении заявили о продолжении военного сотрудничества с США

Армения будет продолжать сотрудничество с США в военной и военно-технической сферах. Об этом заявил глава Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) республики Эдвард Асрян, передает РИА Новости.

По его словам, сотрудничество между двумя странами «продолжается по плану на высоком уровне».

«Это сотрудничество может быть в сфере образования, военным, военно-техническим, согласно плану», — сказал глава Генштаба ВС Армении.

Ранее сообщалось, что армия США окажет содействие вооруженным силам Армении в военной подготовке и других направлениях. Об этом заявил замруководителя Европейского командования ВС Соединенных Штатов генерал-лейтенант Стивен Башам на встрече с Эдвардом Асряном.

До этого президент США Джо Байден направил письмо премьер-министру Армении Николу Пашиняну и пообещал продолжить сотрудничество с Ереваном в сфере безопасности.

Ранее в Кремле рассказали, что думают по поводу планов по сотрудничеству США и Армении.