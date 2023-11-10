Посол назвал возмутительными обвинения Франции в адрес России из-за звезд Давида

Обвинения Министерства иностранных дел Франции о якобы вмешательстве России в связи с инцидентом со звездами Давида на домах Парижа возмутительны и направлены на ухудшение отношений российско-французских отношений. Об этом заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что французские власти не обращались к посольству России за разъяснениями, даже не провели расследование, требуемое в таких случаях.

Мешков подчеркнул, что российская сторона ожидает досконального расследования инцидента.

Кроме того, у французских властей уже появились фигуранты этого дела, отнюдь не российского происхождения, добавил посол.

Накануне МИД Франции обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела и «создании напряженности» внутри страны из-за публикации порталом RRN фотографий зданий со звездами Давида в Париже.

Согласно утверждению французского министерства, якобы имеющая отношение к России сеть Recent Reliable News участвовала в «искусственном раздувании» в соцсетях информации о появлении граффити в виде звезд Давида на домах Парижа.

В конце октября в Париже начали расследование после обнаружения около 60 звезд Давида на стенах зданий. Эмблемы в форме шестиконечной звезды заметили 31 октября в 14-м округе французской столицы. В мэрии Парижа осудили «антисемитские действия» неизвестных, а в полиции начали расследование по делу о «повреждении чужого имущества», совершенном «по мотивам происхождения, расы, этнической принадлежности или религии».

Ранее в Германии на домах евреев нарисовали звезду Давида.