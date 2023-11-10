Россия и Белоруссия учредили наднациональный налоговый комитет

Секретарь СГРБ (Союзного государства России и Белоруссии) Дмитрий Мезенцев сообщил, что глава правительства РФ и СГРБ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении наднационального налогового комитета СГРБ. Слова Мезенцева передает ТАСС.

«Подписано постановление об утверждении нового наднационального органа — наднационального налогового комитета», — рассказал он.

6 ноября министр финансов республики Юрий Селиверстов заявил, что власти Белоруссии планируют в 2023 году получить от России 1,3 млрд рублей в качестве компенсации за налоговый маневр в нефтяной отрасли.

«Это внушительная сумма, которая приходит к нам и помогает нашим нефтезаводам быть в равных условиях с российскими производителями», — отметил министр.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал мнение, что страны Запада хотят рассорить РФ и Белоруссию, чтобы не допустить укрепления Союзного государства.

Ранее в МИД Абхазии сообщили о готовности присоединиться к СГРБ.