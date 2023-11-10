Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россия и Белоруссия учредили наднациональный налоговый комитет

Секретарь СГРБ Мезенцев заявил о создании налогового комитета РФ и Белоруссии

close
100%
РИА Новости

Секретарь СГРБ (Союзного государства России и Белоруссии) Дмитрий Мезенцев сообщил, что глава правительства РФ и СГРБ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении наднационального налогового комитета СГРБ. Слова Мезенцева передает ТАСС.

«Подписано постановление об утверждении нового наднационального органа — наднационального налогового комитета», — рассказал он.

6 ноября министр финансов республики Юрий Селиверстов заявил, что власти Белоруссии планируют в 2023 году получить от России 1,3 млрд рублей в качестве компенсации за налоговый маневр в нефтяной отрасли.

«Это внушительная сумма, которая приходит к нам и помогает нашим нефтезаводам быть в равных условиях с российскими производителями», — отметил министр.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал мнение, что страны Запада хотят рассорить РФ и Белоруссию, чтобы не допустить укрепления Союзного государства.

Ранее в МИД Абхазии сообщили о готовности присоединиться к СГРБ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий