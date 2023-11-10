Польша заявила о необходимости подсчитать ущерб от России при новом сейме

Заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявил о необходимости подсчитать ущерб, который, с точки зрения Варшавы, был нанесен стране со стороны России, а затем потребовать выплат репараций. В беседе с PAP он отметил, что это следует сделать в период работы нового состава сейма.

«Нужно ожидать, что если коллектив [занимающийся подсчетами] будет работать, то, без сомнения, в новый период работы сейма будет создан доклад, касающийся военных репараций от России… Работы продолжаются, они уже начаты», — заявил Мулярчик.

Он отметил, что Варшава находится на предварительном этапе в данном вопросе. Замглавы МИД также напомнил, что доклад об ущербе Польши со стороны Германии готовился почти пять лет.

Ранее Аркадиуш Муларчик заявил, что выплата Германией репараций Польше за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, для польской стороны является приоритетным вопросом.

До этого сообщалось, что после выплат репараций от ФРГ Польша может начать добиваться выплат от России. Об этом заявил глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач.

Ранее сообщалось, что в Польше опасаются, что новый кабмин может отказаться от репараций от ФРГ.