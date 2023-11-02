В Польше опасаются, что новый кабмин может отказаться от репараций от ФРГ

Заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик предупредил, что новое правительство страны может «за бусы» отказаться от требования репараций от Германии за разрушения в ходе Второй мировой войны. Об этом сообщает RMF FM.

«Я боюсь, что [кандидат от оппозиции на должность премьера Дональд] Туск продаст тему репараций за бусы, что за какие-то небольшие суммы для выживших он просто навсегда закроет тему репараций», — сказал Мулярчик.

Он отметил, что это будут не репарации, а «какое-то возмещение для небольшой группы живущих».

По его словам, Туск может пойти в этом направлении, однако существуют отчеты, в которых прописаны суммы, которые Варшава имеет право требовать от Берлина за нанесенный в ходе войны ущерб.

15 октября в Польше прошли выборы в сейм. Победу одержала правящая партия «Право и справедливость» (ПиС). Она набрала 35,4% голосов, однако потеряла большинство в парламенте и может рассчитывать только на 194 места из 460. При этом оппозиционные партии — «Гражданская коалиция» (ГК), «Третий путь» и «Левые» — в сумме набрали около 54% голосов, они займут 248 мест. Партия националистов и евроскептиков «Конфедерация» займет 18 мест в сейме, она не хочет вступать в коалицию с другими фракциями.

После оглашения результатов польский президент должен выбрать премьер-министра, который сформирует правительство. Затем парламентское большинство должно утвердить новый состав.

До этого заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Муларчик заявил, что выплата Германией репараций Польше за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, для польской стороны является приоритетным вопросом.

Ранее сообщалось, что президент Польши Дуда предложил потребовать от России репарации за «советскую агрессию».