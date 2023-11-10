Пашинян раскрыл детали переговоров с Макроном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян позитивно оценил встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которая состоялась 9 ноября в Елисейском дворце. В соцсети X (бывший Twitter) он отметил, что в рамках переговоров обсудил с лидером Пятой республики вопросы, связанные с ситуацией на Южном Кавказе.

«Отличная беседа с президентом Эммануэлем Макроном. Мы обменялись мнениями об углублении исключительных дружественных отношений и укреплении двусторонней повестки дня, сотрудничестве с Евросоюзом, а также по вопросам, связанным с ситуацией на Южном Кавказе», — написал Пашинян.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона. На следующий день в российском оборонном ведомстве сообщили о достижении соглашения между силами Карабаха и Баку.

По завершении операции Азербайджан призвал Армению заключить мирный договор, работу по которому стороны активизировали с начала 2023 года. В частности, согласовали взаимное признание территориальной целостности друг друга, то есть Ереван официально согласился считать Карабах частью азербайджанской территории. При этом в Армении отмечали, что у сторон до сих пор отсутствует взаимопонимание по ряду ключевых вопросов.

Ранее в Армении оценили состояние мирных переговоров с Азербайджаном.