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Постпредство РФ: в Европе поняли, что с санкциями «что-то пошло не так»

Постпред РФ при ЕС: Европарламент компрометирует репутацию санкционного режима

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Владимир Сергеев/РИА Новости

При прочтении принятой Европарламентом очередной антироссийской резолюции может сложиться впечатление, что у ЕС в плане оказания санкционного давления на Россию, «мягко говоря, что-то пошло не так». Так говорится в поступившем в РИА Новости комментарии постоянного представительства России при ЕС.

Европейский парламент, все последние годы выступавший за ужесточение антироссийских санкций ЕС, в принятой в четверг на пленарной сессии резолюции по эффективности санкций ЕС против России, усомнился в их эффективности.

Депутаты призвали Совет ЕС и Еврокомиссию как можно скорее изменить эту ситуацию, а также «повысить профессионализм» в процессе введения персональных ограничений, заявив, что действующий порядок «компрометирует репутацию санкционного режима».

«Дискредитацией целей санкций» назвали в ЕП и выданную ранее рекомендацию о запрете на ввоз личного автотранспорта граждан РФ в Евросоюз.

«При прочтении принятой 9 ноября 2023 года очередной антироссийской резолюции, уверены, не только у нас складывается впечатление, что у Евросоюза в плане оказания на Россию санкционного давления, мягко говоря, что-то пошло не так. Даже начался поиск виноватых. Судя по тексту, они могут быть в Совете ЕС и в Еврокомиссии, которых Европарламент призвал «повысить профессионализм» на поприще введения рестрикций», — указывается в комментарии российского постпредства.

Там отметили, что это «ничуть не помешало проголосовавшим в поддержку резолюции тут же накидать порцию «свежих» санкционных идей». «Неудивительно, что в резолюции не нашлось места для вывода, который не очевиден одному лишь Брюсселю: антироссийские санкции спровоцировали целый ряд глобальных кризисов, негативные последствия которых ощущаются по всему миру, включая государства-члены Евросоюза», — отмечается в комментарии.

Европарламент принял резолюцию, в которой призвал Еврокомиссию не вводить конфискацию автомобилей и личных вещей россиян, так как «это дискредитирует цель и инструмент санкций». В остальном же в документе изложена жесткая позиция по отношению к РФ. Депутаты призывают расширить санкции, усилить контроль над существующим режимом рестрикций и изъять замороженные активы в пользу Украины.

Ожидается, что Евросоюз представит главам МИД 12-й пакет санкций против России 13 ноября.

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