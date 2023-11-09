В МИД РФ сообщили, что в США участились случаи арестов россиян

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в США участились случаи арестов граждан России. Об этом он сообщил в интервью RTVI.

По словам замминистра, в последнее время в Соединенных Штатах участились факты арестов россиян под предлогом нарушения ими американского экспортно-контрольного законодательства, то есть законодательства, регулирующего торговлю чувствительными материалами и чувствительной продукцией. В связи с этим он предостерег всех сограждан, «которые могут допускать, что к ним в том или ином виде могут быть предъявлены претензии, выдвинуты обвинения со стороны американских органов», от «легкомысленных выездов» за рубеж и «времяпрепровождения в состоянии такой психологической расслабленности».

Дипломат также призвал соотечественников, выезжающих за границу, помнить, что со стороны США возможны любые враждебные действия. По его словам, американцы идут на провокации против граждан РФ «не просто охотно, а в нарастающем объеме». Рябков также попросил россиян быть начеку, «контактировать с нашими посольствами, с консульскими учреждениями и понимать, что со стороны этих американских структур возможны любые враждебные действия и подходы, и любые провокации, вплоть до арестов».

«Об этом нужно думать каждому, кто выезжает за границу», — добавил он.

11 октября директор по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев заявил, что американское правительство продолжает «охоту» на российских граждан за рубежом. По словам специалиста, к тому моменту число случаев с преследованием россиян со стороны США превысило 50-60.

Ранее в США вынесли приговор российскому гражданину Владиславу Клюшину, обвиненному в инсайдерской торговле ценными бумагами.