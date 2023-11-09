Россия и США провели очные консультации по отношениям между двумя странами

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Российская Федерация и США недавно провели очный раунд консультаций по «раздражителям» в отношениях между двумя странами. Об этом он сообщил в интервью RTVI.

«Эпизодически имеют место очные контакты, в том числе и в третьих странах. Не так давно на ответственном уровне прошел раунд двусторонних консультаций по так называемым раздражителям в наших отношениях», — сказал замминистра.

По его словам, было достигнуто «мало прогресса», есть «слабые перспективы движения вперед, хотя уж по вопросам-то функционирования диппредставительств, по визовым делам стоило бы, наверное, двинуться в сторону большей нормальности». Пока у Соединенных Штатов нет готовности к этому, продолжил дипломат.

«Не хотят — не надо, когда захотят — скажут, мы тогда будем смотреть, нужно нам это или нет», — пояснил Рябков.

Он также указал, что по инициативе американской стороны сведены к минимуму каналы диалога между Москвой и Вашингтоном. Как отметил замглавы внешнеполитического ведомства, США сами перекрыли возможности для углубленного обсуждения с РФ вопросов стратегической стабильности, актуальных региональных вопросов и так далее.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения России и США находятся на нуле и даже ниже нуля, однако со временем их придется возобновлять.

До этого американский журналист Гарланд Никсон отметил, что Соединенные Штаты конфликтуют с Российской Федерацией ради сохранения роли гегемона на мировой арене.

По его мнению, конфликт на Украине связан не только с Россией, но и с «Американской империей».

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.