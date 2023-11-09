В Армении оценили состояние мирных переговоров с Азербайджаном

В настоящее время Армения и Азербайджан продолжают работу по мирному договору, заявил армянский замминистра иностранных дел Ваан Костанян, передает News.am. По его словам, диалог между сторонами идет, несмотря на отсутствие встреч между лидерами двух государств.

«Мы на постоянном контакте с другими посредниками. Ждем новой встречи [на высшем уровне]», — пояснил Костанян.

Он добавил, что пока не готов сказать, где и когда могут встретится представители Армении и Азербайджана в следующий раз. Костанян подчеркнул, что не считает, что переговоры с Баку зашли в тупик.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона. На следующий день в российском оборонном ведомстве сообщили о достижении соглашения между силами Карабаха и Баку.

По завершении операции Азербайджан призвал Армению заключить мирный договор, работу по которому стороны активизировали с начала 2023 года. В частности, согласовали взаимное признание территориальной целостности друг друга, то есть Ереван официально согласился считать Карабах частью азербайджанской территории. При этом в Армении отмечали, что у сторон до сих пор отсутствует взаимопонимание по ряду ключевых вопросов.

Ранее в Азербайджане заявили, что Армения могла предотвратить войну в Карабахе.