Эпидемиолог объяснил россиянам, кому нужно привиться от гонконгского гриппа

Случаи заражения гонконгским гриппом в России выявили в пяти регионах — это очень мало, считает эпидемиолог, академик РАН и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Реальных случаев заражения, по его мнению, значительно больше. В беседе с Общественной Службой Новостей он призвал россиян вовремя вакцинироваться.

Обследовать каждого заразившегося вирусным заболеванием нет необходимости, так как это слишком дорогое и излишнее удовольствие, отметил Онищенко.

«Идет плановый подъем заболеваемости, который пока сдерживается, особенно в европейской части, где живет все население. За Уралом у нас всего 15 миллионов», — пояснил эпидемиолог.

По его словам, сейчас все штаммы так или иначе гонконгские, поэтому лучше направить усилия на вакцинацию. Привиться следует всем представителям групп риска, в том числе школьникам, пожилым жителям, тем, кто работает с людьми, — врачам, учителям, журналистам, работникам общепита.

Руководителям компаний Онищенко посоветовал закупить вакцину и провести иммунизацию среди своих коллег.

«Паниковать не нужно, но и расслабляться тоже не стоит», — подчеркнул он.

Напомним, накануне стало известно, что в Пермском крае выявили три случая гонконгского гриппа подтипа А (H3N2). Также подобные случаи выявляли в Тюменской, Орловской и Сахалинской областях.

Ученые подчеркивают, что защититься от гриппа поможет поливалентная вакцина.