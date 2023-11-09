В Каире предсказали раскол Украине из-за действий Зеленского

Исследователь геополитики и политической экономии из Каира Ахмед Адель в статье для портала infoBRICS заявил, что Украину ждет политический раскол из-за решения президента страны Владимира Зеленского отменить выборы.

«С объявлением об отмене выборов на Украине будет еще больший внутриполитический раскол», — отметил он.

По мнению эксперта, Зеленский использует конфликт на Украине, чтобы укрепить свою власть и для контроля своего режима над государством. Адель отметил, что в западных странах уже начинают замечать его диктаторское поведение.

«Очевидно, что Зеленский предпочел сохранить свой диктаторский режим, а не рисковать проиграть выборы, результат которых он будет вынужден признать из-за давления США, чтобы сохранить иллюзию, что Украина является демократическим государством», — заключил исследователь.

До этого сообщалось, что на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом ввести уголовную ответственность за призывы к проведению выборов в стране во время действия военного положения.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.