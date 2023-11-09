В Израиле назвали очень плохой идеей паузу в войне с ХАМАС

Предложение США и других государств о трехдневной паузе в войне Израиля против ХАМАС сыграет в пользу палестинской группировки, считает бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. В интервью MSNBC он отметил, что реализация этой идеи даст боевикам время перегруппироваться.

«Вместо того, чтобы оказывать давление на Израиль с целью прекращения огня, должна быть только одна точка давления, и это — оказать давление на ХАМАС с целью разоружения Газы и освобождения заложников <...> Это очень плохая идея», — заявил Беннет.

Он добавил, что ХАМАС пытается манипулировать Израилем, выдав лишь несколько заложников в случае наступления трехдневной паузы в боевых действиях. Беннет подчеркнул, что Израиль должен победить палестинскую группировку, чтобы исключить возможность повторения атак на свою территорию.

«Представьте, что это нацистский режим, январь 1945 года. Мы должны выиграть войну», — заключил экс-премьер Израиля.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее в ООН признали, что не могут предотвратить геноцид в Газе.