Зеленский считает, что позиции республиканцев опасны для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиции некоторых членов Республиканской партии США пугают украинцев. Об этом он сообщил в интервью по видеосвязи на конференции Reuters Next в Нью-Йорке.

«Некоторые голоса республиканцев сейчас действительно опасны. Конечно, наш народ боится таких голосов», — сказал Зеленский.

По его мнению, если позиция в конгрессе или Белом доме изменится, то поменяется и внешняя политика.

«Мы будем бороться без вас, вы должны понимать наш народ – свобода – это самая важная ценность, которая у нас есть, и никто не выдаст его, даже если крупные лидеры попытаются нас подтолкнуть», — отметил украинский лидер.

В ходе своего выступления он отказался сравнивать украинский конфликт с войной Израиля против ХАМАС. Зеленский назвал происходящее на Ближнем Востоке большой трагедией и подчеркнул, что сравнивать их нельзя.

8 ноября Зеленский призвал США предоставить Украине доступ к военным технологиям.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ