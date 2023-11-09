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Зеленский считает, что позиции республиканцев опасны для Украины

Зеленский заявил, что украинцы боятся позиции некоторых республиканцев в США

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President Of Ukraine/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиции некоторых членов Республиканской партии США пугают украинцев. Об этом он сообщил в интервью по видеосвязи на конференции Reuters Next в Нью-Йорке.

«Некоторые голоса республиканцев сейчас действительно опасны. Конечно, наш народ боится таких голосов», — сказал Зеленский.

По его мнению, если позиция в конгрессе или Белом доме изменится, то поменяется и внешняя политика.

«Мы будем бороться без вас, вы должны понимать наш народ – свобода – это самая важная ценность, которая у нас есть, и никто не выдаст его, даже если крупные лидеры попытаются нас подтолкнуть», — отметил украинский лидер.

В ходе своего выступления он отказался сравнивать украинский конфликт с войной Израиля против ХАМАС. Зеленский назвал происходящее на Ближнем Востоке большой трагедией и подчеркнул, что сравнивать их нельзя.

8 ноября Зеленский призвал США предоставить Украине доступ к военным технологиям.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ

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