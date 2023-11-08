Требование к Киеву уважать другие языки для членства в ЕС не коснется русского

Еврокомиссия при оценке готовности Украины к вступлению в Евросоюз не станет обращать внимание на ситуацию с русским языком в республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на европейского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.

В материале отмечается, что многие задаются вопросом об использовании русского языка и правах русских на Украине.

«Использование русского языка — это не то, на что Еврокомиссия будет обращать внимание», — утверждает собеседник агентства.

При этом чиновник подчеркнул, что в Европейской комиссии крайне заинтересованы в завершении украинской реформы по закреплению прав венгров, румын и болгар на территории республики.

По словам источника, данная реформа касается предоставления национальным меньшинствам получения образования частично на их родном языке, а также взаимодействия с гражданскими институтами на их собственном языке.

До этого в Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект о запрете песен на русском языке.

Ранее на Украине бойцы СБУ и ВСУ подрались из-за русскоязычного шансона.