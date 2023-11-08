Еврокомиссия рекомендовала Евросоюзу предоставить статус кандидата Грузии

Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала Совету Евросоюза предоставить Грузии статус кандидата на членство в Европейском союзе при выполнении девяти условий. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на рекомендации ЕК.

«Совету Европейского союза рекомендовано предоставить Грузии статус страны-кандидата при условии, что будет предпринят ряд шагов», — говорится в публикации.

Среди условий, которые называет Еврокомиссия, есть условие «повышения согласованности действий Грузии с общей внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза».

Формальное решение о предоставлении Грузии статуса кандидата должны будут принять лидеры стран — членов ЕС на саммите в Брюсселе, который состоится 14-15 декабря. Это решение должны единогласно принять все действующие члены Европейского союза.

До этого сообщалось, что вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский призвал президента страны Саломе Зурабишвили «помолчать» перед решением Европейской комиссии о статусе кандидата на членство в Евросоюзе для Грузии.

Ранее в Грузии оценили шансы на получение статуса кандидата в ЕС.