Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Госсекретарь США рассказал о подготовке ко встрече Байдена и Си Цзиньпина

Блинкен подтвердил подготовку к конструктивной встрече Байдена и Си Цзиньпина

close
100%
Luis Barron/Global Look Press

В США ведется подготовка ко встрече главы Белого дома Джо Байдена и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина на саммите АТЭС, который пройдет в Сан-Франциско. Об этом сообщил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время встречи глав Министерств G7 в Токио.

«Мы ведем подготовку к конструктивной встрече лидеров», — сказал он.

До этого Мэтт Мюррей, высокопоставленный представитель США в АТЭС, на брифинге для иностранных журналистов сообщал, что в Сан-Франциско в середине ноября планируется организация встречи американского президента Джо Байдена и председателя Китая Си Цзиньпина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Также США передали приглашение на саммит в Сан-Франциско всем участникам форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в том числе Российской Федерации.

3 октября посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия самостоятельно определит, кто будет представлять ее на саммите АТЭС в Сан-Франциско. Он отметил, что у США есть простая задача — составить приглашение и направить его всем участникам объединения.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий