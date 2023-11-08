Госсекретарь США рассказал о подготовке ко встрече Байдена и Си Цзиньпина

В США ведется подготовка ко встрече главы Белого дома Джо Байдена и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина на саммите АТЭС, который пройдет в Сан-Франциско. Об этом сообщил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время встречи глав Министерств G7 в Токио.

«Мы ведем подготовку к конструктивной встрече лидеров», — сказал он.

До этого Мэтт Мюррей, высокопоставленный представитель США в АТЭС, на брифинге для иностранных журналистов сообщал, что в Сан-Франциско в середине ноября планируется организация встречи американского президента Джо Байдена и председателя Китая Си Цзиньпина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Также США передали приглашение на саммит в Сан-Франциско всем участникам форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в том числе Российской Федерации.

3 октября посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия самостоятельно определит, кто будет представлять ее на саммите АТЭС в Сан-Франциско. Он отметил, что у США есть простая задача — составить приглашение и направить его всем участникам объединения.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.