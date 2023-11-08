Бывший украинский премьер спрогнозировал судьбу Зеленского

Владимир Зеленский останется президентом Украины и не столкнется с очередной попыткой государственного переворота в стране, пока в США не найдут ему замену. Об этом заявил экс-премьер-министр Николай Азаров в эфире телеканала «Россия 24».

«Зеленского будут держать, еще раз подчеркиваю, до тех пор, пока не подберут ему достойную замену и найдут достойный метод его устранения либо через майдан, который будет обязательно предшествовать перевороту, либо через выборы. Что на выборах Зеленский может проиграть — это тоже сейчас очевидно», — заявил Азаров.

Бывший украинский премьер считает, что США без сомнения готовы ликвидировать Зеленского, когда настанет время или появится необходимость.

До этого Азаров заявил, что интересы украинцев начнут учитывать после полной смены власти.

Он добавил, что необходимо создать на Украине условия для смены власти.

Ранее Зеленского обвинили в желании навредить украинцам в России.