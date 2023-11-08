Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле рассказали, встретится ли Путин с Назарбаевым в Казахстане

Песков: у Путина не предусмотрена встреча с Назарбаевым в Казахстане

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами сообщил, что глава российского государства Владимир Путин не будет встречаться с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым из-за насыщенного графика.

«Весьма насыщенная программа. В этот раз президент вряд ли успеет нанести визит Назарбаеву», — сказал он.

Песков отметил, что Путин проведет беседу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, также состоятся российско-казахстанские переговоры. По результатам обсуждений стороны подпишут документы, лидеры государств сделают заявления для средств массовой информации.

«Будет дан Токаевым прием. Также очень важный пункт — совместное участие президентов в пленарном заседании форума», — добавил представитель Кремля.

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что по итогам ХIX форума межрегионального сотрудничества между РФ и Казахстаном будет подписан обширный пакет соглашений коммерческих контрактов.

Владимир Путин 9 ноября посетит Казахстан с официальным визитом.

Ранее Путин заявлял, что уверен в будущем отношений России и Казахстана, какая бы обстановка ни складывалась в мире.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий