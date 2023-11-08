В Кремле рассказали, встретится ли Путин с Назарбаевым в Казахстане

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами сообщил, что глава российского государства Владимир Путин не будет встречаться с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым из-за насыщенного графика.

«Весьма насыщенная программа. В этот раз президент вряд ли успеет нанести визит Назарбаеву», — сказал он.

Песков отметил, что Путин проведет беседу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, также состоятся российско-казахстанские переговоры. По результатам обсуждений стороны подпишут документы, лидеры государств сделают заявления для средств массовой информации.

«Будет дан Токаевым прием. Также очень важный пункт — совместное участие президентов в пленарном заседании форума», — добавил представитель Кремля.

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что по итогам ХIX форума межрегионального сотрудничества между РФ и Казахстаном будет подписан обширный пакет соглашений коммерческих контрактов.

Владимир Путин 9 ноября посетит Казахстан с официальным визитом.

Ранее Путин заявлял, что уверен в будущем отношений России и Казахстана, какая бы обстановка ни складывалась в мире.