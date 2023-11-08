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В Донецке удары ВСУ назвали «дембельским аккордом» на фоне поражений

Донецкий журналист Кочубей: ВСУ попытались совершить свой «дембельский аккорд»

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Сергей Аверин/РИА Новости

Удары по Донецку, нанесенные накануне Вооруженными силами Украины, связаны с их поражениями на фронте, считает живущий и работающий в Донецке журналист Кристиан Кочубей. Атаку украинских военных на город он в беседе с телеканалом «360» назвал «дембельским аккордом».

По мнению донецкого журналиста, украинские военные испытывают досаду из-за поражений на Авдеевском и Марьинском направлениях, компенсируя их «беспорядочными ударами» и попыткой совершить «дембельский аккорд».

«То, что мы наблюдали, — это попытки украинских нелюдей в последний раз отметиться и заявить о себе. Все снаряды прилетели в частный сектор, где живут простые люди и ездит общественный транспорт», — заявил Кочубей.

Он добавил, что западные или украинские СМИ не будут освещать происходящее в Донецке, а сами обстрелы не прекратятся до полного освобождения ДНР в границах Донецкой области и победы над киевским режимом.

Напомним, накануне 20 человек стали жертвами обстрела центра Донецка из реактивной системы залпового огня. Россия после ударов запросила срочное заседание СБ ООН.

Сегодня сотрудники ФСБ в ДНР задержали двух подозреваемых, которые могли помогать украинским военным вести обстрелы Донецка.

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