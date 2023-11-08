Лавров оценил перспективу снятия санкций с России в будущем

Санкции западных государств в отношении Российской Федерации будут сохраняться даже в отдаленной перспективе. Таким образом глава МИД России Сергей Лавров оценил вероятность снятия ограничений с РФ, передает ТАСС.

«Введенные против нас санкции в обозримой перспективе, да и в отдаленной, никуда не денутся», — сказал он.

По словам дипломата, России этого и не нужно.

«Не потому что Россия выбирает изоляционизм, автаркию, а потому что Запад решил разрушить мировую экономику ради задачи проучить Россию, не допустить, чтобы РФ играла роль на международной арене», — отметил министр.

Накануне Центробанк России спрогнозировал сохранение антироссийских санкций до 2027 года.

До этого газета Financial Times сообщала, что более ста компаний с февраля 2022 года по май 2023 года информировали правительство Великобритании о том, что нарушили антироссийские рестрикции.

Ранее в Нидерландах выявили схему обхода антироссийских санкций.