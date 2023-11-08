Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лавров оценил перспективу снятия санкций с России в будущем

Лавров: санкции Запада против России никуда не исчезнут в отдаленной перспективе

close
100%
Mary Altaffer/AP

Санкции западных государств в отношении Российской Федерации будут сохраняться даже в отдаленной перспективе. Таким образом глава МИД России Сергей Лавров оценил вероятность снятия ограничений с РФ, передает ТАСС.

«Введенные против нас санкции в обозримой перспективе, да и в отдаленной, никуда не денутся», — сказал он.

По словам дипломата, России этого и не нужно.

«Не потому что Россия выбирает изоляционизм, автаркию, а потому что Запад решил разрушить мировую экономику ради задачи проучить Россию, не допустить, чтобы РФ играла роль на международной арене», — отметил министр.

Накануне Центробанк России спрогнозировал сохранение антироссийских санкций до 2027 года.

До этого газета Financial Times сообщала, что более ста компаний с февраля 2022 года по май 2023 года информировали правительство Великобритании о том, что нарушили антироссийские рестрикции.

Ранее в Нидерландах выявили схему обхода антироссийских санкций.

Все новости на тему:
Санкции против России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий