Политолог назвал способ уменьшить количество обстрелов Донецка

Сократить количество обстрелов Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ) поможет зачистка населенных пунктов, которые находятся в непосредственной близости к городу, заявил политолог Евгений Михайлов. На это нужно направить максимум усилий, добавил он в беседе с телеканалом «360».

Обстрелы, подобные тому, что произошел накануне, связаны с тем, что Авдеевка и Марьинка не освобождены и не зачищены до конца, уверен Михайлов. Удары, по его словам, преимущественно наносятся с территорий, которые находятся рядом с Донецком.

«Как только закончится освобождение этих городских агломераций, то тогда подобные удары станут менее возможными, — считает он. — Понятно, что Авдеевка — это город-крепость, а другие населенные пункты украинские военные превратили в значительные укрепления. Но эти задачи надо решать, а на варварские обстрелы отвечать жестко, используя данные разведки».

Особенно актуально это на фоне поставок Киеву ракет большой дальности, добавил эксперт. По этой причине все усилия необходимо направить на «окончательный разгром террористической группировки в Донбассе», отметил Михайлов.

Напомним, накануне ВСУ выпустили три ракеты из реактивной системы залпового огня по центральному Ворошиловскому району Донецка, число жертв выросло до 20 человек. Россия после ударов запросила срочное заседание СБ ООН.

Сегодня стало известно о ликвидации украинских диверсантов в окрестностях Донецка.