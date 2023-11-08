Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Политолог назвал способ уменьшить количество обстрелов Донецка

Политолог Михайлов: чтобы сократить обстрелы Донецка, нужна зачистка территории

close
100%
Сергей Аверин/РИА «Новости»

Сократить количество обстрелов Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ) поможет зачистка населенных пунктов, которые находятся в непосредственной близости к городу, заявил политолог Евгений Михайлов. На это нужно направить максимум усилий, добавил он в беседе с телеканалом «360».

Обстрелы, подобные тому, что произошел накануне, связаны с тем, что Авдеевка и Марьинка не освобождены и не зачищены до конца, уверен Михайлов. Удары, по его словам, преимущественно наносятся с территорий, которые находятся рядом с Донецком.

«Как только закончится освобождение этих городских агломераций, то тогда подобные удары станут менее возможными, — считает он. — Понятно, что Авдеевка — это город-крепость, а другие населенные пункты украинские военные превратили в значительные укрепления. Но эти задачи надо решать, а на варварские обстрелы отвечать жестко, используя данные разведки».

Особенно актуально это на фоне поставок Киеву ракет большой дальности, добавил эксперт. По этой причине все усилия необходимо направить на «окончательный разгром террористической группировки в Донбассе», отметил Михайлов.

Напомним, накануне ВСУ выпустили три ракеты из реактивной системы залпового огня по центральному Ворошиловскому району Донецка, число жертв выросло до 20 человек. Россия после ударов запросила срочное заседание СБ ООН.

Сегодня стало известно о ликвидации украинских диверсантов в окрестностях Донецка.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий