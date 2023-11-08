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Патрушев обвинил Запад в эскалации конфликта в Закавказье

Патрушев заявил, что Запад провоцирует деградацию обстановки на Южном Кавказе

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Irakli Gedenidze/Reuters

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что Запад провоцирует деградацию обстановки на Южном Кавказе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы также заинтересованы в стабилизации ситуации в регионе Южного Кавказа, создании условий для его развития и укрепления взаимного доверия и сотрудничества. Для этого Россией последовательно предпринимаются шаги по комплексной нормализации армяно-азербайджанских отношений в интересах заключения между этими странами мирного договора, делимитации границ, открытия транспортных коммуникаций», — заявил Патрушев на встрече с коллегами из стран СНГ.

Секретарь российского совбеза отметил, что разрешить спорные вопросы в регионе возможно только без участия Запада или других внерегиональных сил.

До этого министерство обороны России сообщило о завершении ротации миротворцев в Нагорном Карабахе.

Как заявили в военном ведомстве, также была завершена отправка вооружения и военной техники в Россию для проведения планового ремонта.

Ранее в МИД РФ назвали востребованной роль российских миротворцев в Карабахе.

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