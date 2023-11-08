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Министр обороны Украины назвал информационным вбросом сообщения об отставке Залужного

Умеров: слухи о намечаемой отставке Залужного являются информационным вбросом

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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Украинский министр обороны Рустем Умеров назвал сообщения о готовящемся увольнении главнокомандующего Вооруженными силам Украины (ВСУ) Валерия Залужного информационным вбросом и попыткой расколоть общество. Об этом министр написал своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Умерова, слухи об отставке Залужного появились в результате информационного вброса от одного из украинских депутатов. Министр охарактеризовал подобное, как попытку «некоторых нечистоплотных политиков» расколоть украинское общество.

Умеров посоветовал всем на Украине сосредоточиться на вопросах обороны.

Ранее спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук после сообщений об отставке Залужного обвинил депутатов в погоне за шумихой

7 ноября депутат Верховной рады Владимир Арьев заявлял, что глава министерства обороны Украины Рустем Умеров предложил уволить главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Позже Арьев опроверг свои слова о готовящейся отставке главнокомандующего ВСУ.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».

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