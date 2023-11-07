Экс-советник НАТО предрек «очень трудный период» для ЦАХАЛ в секторе Газа

Экс-советник НАТО, генерал-майор Чарли Герберт заявил, что Армию обороны Израиля ждет очень трудный период в наземной операции на территории сектора Газа. В беседе со Sky News он подчеркнул, что уничтожение ХАМАС представляет собой «чрезвычайно амбициозную военную цель».

По его словам, ЦАХАЛ с «относительной легкостью» добился успехов в наземной операции, однако впереди армию еврейского государства ждут трудности.

Он отметил, что Израилю удалось «вбить клин» и разделить анклав, а также изолировать город Газу, который «является оплотом ХАМАС на севере».

«Я подозреваю, что дальше мы увидим очень трудный период операций для израильских сил, почти наверняка увидим усиление воздушной кампании… Они [ЦАХАЛ], вероятно, смогут победить ХАМАС на севере, возможно, смогут взять город Газа, вопрос в том, что последует дальше? Это всего лишь половина сектора Газа, на юге по-прежнему будет ХАМАС, и есть вероятность, что они все еще смогут запускать ракеты по Израилю», — сказал Герберт.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее в Британии предрекли ЦАХАЛ одну из самых сложных операций в военной истории.