В Британии предрекли ЦАХАЛ одну из самых сложных операций в военной истории

Бывший начальник Генштаба сухопутных войск Великобритании лорд Ричард Даннатт заявил, что Армию обороны Израиля на территории сектора Газа ждет одна из самых сложных операций в военной истории. В беседе со Sky News он подчеркнул, что единственный способ для Израиля добиться успеха – вести длительные боевые действия.

«В анналах военной истории это будет одна из самых сложных операций, которые предстоит провести любой армии: как попытаться достичь своей цели — уничтожить ХАМАС, не будучи при этом соучастником ликвидации более 230 заложников», — сказал Даннат.

По его мнению, операция в Газе станет вызовом для ЦАХАЛ. Даннат подчеркнул, что не может себе представить, как Израиль собирается действовать в анклаве, кроме как «остаться там надолго и в конечном итоге выкурить ХАМАС».

Экс-начальник Генштаба напомнил, что на территории сектора Газа проживают два миллиона человек, что представляет «ужасную среду» для боевых действий.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее в ЦАХАЛ рассказали о продолжении наступления в секторе Газа.