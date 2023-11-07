Кремль отреагировал на информацию о гибели гражданина Грузии на границе с Южной Осетией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами заявил, что не обладает информацией о гибели гражданина Грузии на границе с Южной Осетией.

«Я не располагаю информацией на этот счет, нет никакой информации», — сказал он.

Накануне служба государственной безопасности Грузии сообщала, что гражданина страны застрелили представители Южной Осетии при попытке задержания вблизи населенного пункта Кирбали. Также сообщалось о задержании одного гражданина.

Также Дмитрий Песков заявил журналистам, что у Кремля в настоящий момент отсутствуют данные о ситуации с повреждением телекоммуникационного кабеля в Финском заливе.

До этого российская компания «Ростелеком» оповестила Хельсинки о повреждении кабеля связи, проходящего по территории экономической зоны Финляндии. При этом судно «Спасатель Карев» якобы уже начало исправлять повреждения на телекоммуникационном кабеле «Балтика». Официального подтверждения информации об аварии на данном объекте связи не поступало.

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