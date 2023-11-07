На Западе констатировали изменение отношения к Зеленскому

Обострение палестино-израильского противостояния на Ближнем Востоке сместило вектор внимания западных государств с конфликта на Украине, пишет The Telegraph. По мнению обозревателей издания, взгляд Запада сместился к разочарованию в украинском лидере Владимире Зеленском.

«Украинское командование опасается, что конфликт сейчас зашел в тупик после того, как их контрнаступление на юге практически не продвинулось вперед, несмотря на нападение на российское судоходство в Крыму. Большое беспокойство в Киеве связано с тем, что Запад устает от затяжного конфликта. Это начало происходить еще до нападения ХАМАС на Израиль. Несмотря на все обещания поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», усталость среди стран НАТО всегда была риском», — говорится в тексте.

Как отмечает The Telegraph, без стабильных поставок оружия Украина столкнется с опасным моментом следующей весной. С точки зрения обозревателей издания, какими бы опасными ни были сейчас события на Ближнем Востоке, Запад не должен упускать из виду Украину.

«Сколько пройдет времени, прежде чем на Украину окажут давление, чтобы она рассмотрела возможность урегулирования путем переговоров? От этого выиграла бы только Россия», — подчеркивается в тексте.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее Украина потеряла поддержку двух европейских союзников.