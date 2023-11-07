Страны Европы указали на риски использования активов России для Украины

Ряд стран Европейского союза (ЕС) обеспокоены рисками использования замороженных активов Российской Федерации для Украины. Опасения могут осложнить инициативу главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, пишет Politico.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что ЕС вместе со странами «Большой семерки» (G7) и Еврокомиссией ищет структурное решение проблемы замороженных активов, которое не дестабилизировало бы международную финансовую систему.

Политик указал, что требуется новая правовая основа, и очевидно, что Брюссель не может обеспечить эту правовую основу самостоятельно.

По данным Politico, Бельгия и Люксембург, в частности, рассчитывают получить заверения в том, что им не придется нести все юридические и финансовые риски, связанные с использованием замороженных активов.

На прошлой неделе обозреватель Financial Times Мартин Сандбу написал, что конфискация активов России может побудить другие страны вывести свои резервы из западной юрисдикции или отказаться от накопления там больших резервов. По мнению эксперта, такие шаги могут дестабилизировать мировую финансовую систему. Тем не менее, журналист утверждает, что юридических проблем с конфискацией российских активов возникнуть не должно. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.