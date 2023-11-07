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В МИД РФ заявили о невозможности договориться со странами НАТО

МИД: договоренности с НАТО в сфере контроля над вооружениями сейчас невозможны

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Министерство обороны РФ

Никакие договоренности с государствам НАТО в сфере контроля над вооружениями в данный момент невозможны. Об этом говорится в заявлении МИД РФ в связи с завершением процедуры выхода Российской Федерации из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), передает ТАСС.

В МИД России отметили, что власти государств — членов НАТО и стран, которые являются клиентами этого блока, наглядно показали свою недоговороспособность.

«Только когда жизнь заставит их вернуться к конструктивным и реалистичным позициям, соответствующий диалог мог бы возродиться как часть усилий по формированию новой системы европейской безопасности, отвечающей интересам России и всех других стран, отвергающих диктат Запада», — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что предстоящая зима станет для страны худшей за всю ее историю.

Глава украинского внешнеполитического ведомства признался, что при подготовке к холодам купил «десятки свечей». Более того, его отец приобрел целый грузовик дров.

Ранее правительство Украины призвали заключить перемирие с Россией до наступления холодов.

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