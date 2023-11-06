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Глава МИД Перу подала в отставку

Reuters: глава МИД Перу Диас подала в отставку из-за критики визита президента в США

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Depositphotos

Министр иностранных дел Перу Ана Сесилия Герваси Диас подала в отставку. Об этом сообщает Reuters.

По данным источников агентства, глава внешнеполитического ведомства страны ранее раскритиковала визит президента Перу Дины Болуарте в США. Эта поездка состоялась на прошлой неделе.

В сентябре предприниматель Вивек Рамасвами, претендующий на выдвижение в президенты от Республиканской партии. раскритиковал визит украинского президента Владимира Зеленского. По его словам, глава Украины приехал в Соединенные Штаты лишь ради денег, американскому руководству необходимо «очнуться» и подумать о своих интересах. Рамасвами подчеркнул, что американские сласти должны сосредоточиться на том, как обеспечить мир на Украине на справедливых условиях и продвинуть американские интересы. Политик обещал в случае своего избрания на пост президента США в 2024 году принять контроль России над новыми территориями.

Ранее Россия не допустила Перу к валютным торгам.

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