Глава ЛДПР Леонид Слуцкий полагает, что в скором времени Киев будет освобожден от оккупации. Такое мнение парламентарий выразил в своем Telegram-канале.

«Восемьдесят лет назад, 6 ноября 1943 года, Киев был освобожден советскими войсками от нацистов {…} Киев будет освобожден вновь. Совсем скоро портреты преступников-бандеровцев исчезнут из «галерей почета», а в учебниках вновь напишут правду о Великой Отечественной войне. Победа в специальной военной операции будет достигнута очень и очень скоро», — написал Слуцкий.

По его мнению, сегодня столица Украины вновь находится под оккупацией, но не нацистской Германии, а влиятельных англосаксонских стран.

Критике подвергся и президент Украины Владимир Зеленский, который, по словам Слуцкого, «уже не стесняясь, заявляет, что не ценит жизнь граждан Украины, ставя их намного ниже своих кукловодов из Вашингтона».

Лидер ЛДПР напомнил, что за время нацистской оккупации в Киеве были физически уничтожены более 195 тысяч горожан, а расстрелы в Бабьем Яре, голод, принудительные трудовые лагеря нанесли киевлянам огромный ущерб. При этом в бой с нацизмом шли все народы: и русские, и белорусы, и украинцы.

Ранее сообщалось, что суд отправил под домашний арест нардепа Рады, обвинившего Зеленского в коррупции.