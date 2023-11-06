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В Китае рассказали о последствиях конфликта на Ближнем Востоке для всего мира

КНР: палестино-израильский конфликт распространяется за пределы Ближнего Востока

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Mohammed Fayq Abu Mostafa/Reuters

Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что палестино-израильский конфликт уже начинает распространятся за пределы региона. Об этом сообщает ТАСС.

«Ситуация очень опасная, за выходные нам поступило много плохих новостей. Невинные жители погибают, разворачивается гуманитарная катастрофа», — заявил он.

По его словам, Китай не хочет распространения последствий конфликта за пределы региона, однако это уже происходит.

«Совбез должен действовать скорее», — подчеркнул представитель КНР.

Он отметил, что в настоящее время ведется работа по резолюции ООН по ситуации на Ближнем Востоке, при этом дипломат не ответил на вопрос о том, на какой стадии сейчас проект документа.

До этого стало известно, что контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе сектора Газа и Египта снова открыли для прохода иностранцев и египтян, внесенных в списки. 4 ноября эвакуацию из Газы приостановили после того, как накануне Израиль обстрелял машину скорой помощи, в которой, согласно утверждениям израильской армии, находились сторонники палестинского радикального движения ХАМАС.

Ранее ХАМАС обвинил Израиль в срыве договоренностей по эвакуации иностранцев из Газы.

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