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Песков прокомментировал публикации СМИ о решении Путина по участию в выборах

Песков: Путин пока не делал никаких заявлений по участию в выборах 2024 года

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Юрий Кадобнов/Reuters

Президент РФ Владимир Путин пока не объявлял о том, что будет участвовать в выборах главы государства, которые должны состояться в марте 2024 года. Об этом заявил ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Никаких заявлений Путин на этот счет еще не делал», — сказал Песков, подчеркнув, что о начале предвыборной кампании Путина официально еще не объявлялось.

6 ноября агентство Reuters со ссылкой на источники заявило, что Владимир Путин решил баллотироваться на мартовских президентских выборах, что позволит ему оставаться у власти до 2030 года.

Источники агентства утверждают, что новости о решении Путина уже просочились и что его советники в настоящее время готовятся к предвыборной кампании и выборам действующего президента России. По данным Reuters, намек на это должен появиться в течение нескольких недель.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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