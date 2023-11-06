Власти Молдавии заявили о победе проевропейского послания на выборах

Претенденты от правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) побеждают в голосовании за пост мэра в 240 из 898 населенных пунктов, заявил вице-глава ПДС Андрей Спыну. В своем Telegram-канале он отметил, что первый тур местных выборов показал поддержку европейского курса государства.

«Вероятно, самый важный вывод этих выборов заключается в том, что проевропейское послание победило по всей стране. Мы идем вперед в европейскую Молдову», — написал Спыну.

Он добавил, что ПДС лидирует в голосовании в 19 из 35 региональных советов. Спыну подчеркнул, что партия показала хорошие результаты, в частности, на выборах в районный совет Кишинева, получив 20 мест.

При этом, согласно предварительным подсчетам ЦИК Молдавии, партии «Действие и солидарность» нигде не удалось взять большинство на местом уровне, что означает необходимость диалога с оппозиционными партия при принятии тех или иных решений. В том же Кишиневе место градоначальника удержал действующий мэр Иван Чебан, который возглавляет оппозиционную партию «Национальное альтернативное движение». Его партия получает так же 20 мест в муниципальном совете столицы.

Ранее в ЦИК Молдавии объявили о провале правящей партии на выборах.