Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Власти Молдавии заявили о победе проевропейского послания на выборах

Правящая партия Молдавии побеждает на местных выборах в 240 из 898 городов и сел

close
100%
Aurel Obreja/AP

Претенденты от правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) побеждают в голосовании за пост мэра в 240 из 898 населенных пунктов, заявил вице-глава ПДС Андрей Спыну. В своем Telegram-канале он отметил, что первый тур местных выборов показал поддержку европейского курса государства.

«Вероятно, самый важный вывод этих выборов заключается в том, что проевропейское послание победило по всей стране. Мы идем вперед в европейскую Молдову», — написал Спыну.

Он добавил, что ПДС лидирует в голосовании в 19 из 35 региональных советов. Спыну подчеркнул, что партия показала хорошие результаты, в частности, на выборах в районный совет Кишинева, получив 20 мест.

При этом, согласно предварительным подсчетам ЦИК Молдавии, партии «Действие и солидарность» нигде не удалось взять большинство на местом уровне, что означает необходимость диалога с оппозиционными партия при принятии тех или иных решений. В том же Кишиневе место градоначальника удержал действующий мэр Иван Чебан, который возглавляет оппозиционную партию «Национальное альтернативное движение». Его партия получает так же 20 мест в муниципальном совете столицы.

Ранее в ЦИК Молдавии объявили о провале правящей партии на выборах.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий