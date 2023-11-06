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Королева Иордании обвинила Израиль в военных преступлениях против жителей Газы

Королева Иордании Рания: уничтожение ХАМАС не разрешит ближневосточную проблему

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PPE/Global Look Press

Королева Иордании Рания считает, что полное уничтожение радикального палестинского движения ХАМАС, 7 октября напавшего на жителей Израиля, не сможет устранить палестино-израильский конфликт.

В интервью американскому телеканалу CNN она отметила, что корни указанного конфликта — в «незаконной оккупации», нарушении прав человека, постройке незаконных поселений. Королева призвала устранить первопричину всего этого.

Королева высказала мнение, что те оповещения, которые власти Израиля распространяют перед нанесением ударов по гражданским объектам в секторе Газа, на практике не работают, поскольку в анклаве с 7 октября отключено электричество.

Монарх назвала это попыткой израильских властей придать законность своим действиям, оправдать их тем, что ХАМАС якобы использует гражданских лиц в качестве живых щитов. При этом она подчеркнула, что использование людей в качестве живых щитов является преступлением.

Королева Иордании добавила, что удар по лагерю беженцев Джебалия «не был случайностью, что делает его военным преступлением.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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Война в Израиле
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