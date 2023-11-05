Видео с ответом Путина на приветствие муфтия завирусилось в сети

Ролик с президентом России Владимиром Путиным, ответившим на приветствие муфтия, стал вирусным в сети. Об этом сказано в видеосюжете издания Hindustan Times.

На встрече с членами Общественной палаты глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Альбир Крганов поприветствовал президента словами «салам алейкум». Российский лидер ответил: «Алейкум ас-салам», сорвав аплодисменты в зале.

«Видео покоряет сердца в Интернете, и многие высоко оценивают произношение Путина», — подчеркнули авторы видеосюжета.

4 ноября Путин назвал хорошей идеей строительство мечети в парке «Патриот» Вооруженных сил России на территории Московской области. Председатель Духовного управления мусульман страны Равиль Гайнутдин поблагодарил Путина за поддержку инициативы и пригласил главу государства принять участие в торжественной церемонии открытия памятного камня на месте строительства религиозного объекта.

Ранее Путин рассказал, каких политиков называют «временщиками».