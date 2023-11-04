Польшу призвали побороть манию величия и конструктивно работать с соседями

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов призвал Польшу побороть манию величия и вернуться к конструктивному взаимодействию с соседями, в том числе Москвой и Минском. В своем поздравлении по случаю Дня народного единства он заявил, что от стратегических ошибок польских политиков страдает простой народ, передает ТАСС.

«Для Польши сейчас самое время наконец побороть манию величия, вырваться из замкнутого круга и перейти к прагматичному и конструктивному взаимодействию с соседями — в том числе Россией и Беларусью», — написал он.

По словам дипломата, польские политические элиты «веками паразитировали на национальных чувствах, будучи не способными предложить своим гражданам созидательную повестку».

Грызлов призвал Варшаву к сотрудничеству с государствами Большой Евразии, однако напомнил Польше, что с этими странами не следует разговаривать на языке ультиматумов и угроз.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своей статье для «Российской газеты» сообщил, что Польша приложила много усилий к эскалации украинского кризиса, а польская русофобия уже давно похоронила взаимоотношения с РФ.

Ранее Лукашенко заявил, что Литва и Польша «пакостями» против Белоруссии «выстрелили себе в ногу».