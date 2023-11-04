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Артемьев покинул покинул пост помощника премьер-министра РФ

Премьер Мишустин уволил своего помощника, экс-главу ФАС Артемьева

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Игоря Артемьева по его просьбе освободили от занимаемой должности помощника премьер-министра России Михаила Мишустина. Об этом сообщается в документе на официальном портале правовых актов.

Известно, что соответствующее распоряжение Михаил Мишустин подписал в пятницу, 3 ноября.

Причина отставки Артемьева в настоящий момент не называется. До ноября 2020 года он был руководителем Федеральной антимонопольной службы. Он руководил ФАС в течение 16 лет, с 2004 по 2020 год. С 11 ноября 2020 года был на посту помощника премьера РФ.

В сентябре Мишустин уволил с должности замминистра цифрового развития Олега Пака по его просьбе. Данным распоряжением Пак был освобожден от занимаемой должности заместителя министра Минкомсвязи.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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