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Сотрудница Госдепа США обвинила Байдена в геноциде жителей сектора Газа

Axios: сотрудница Госдепа США заявила о причастности Байдена к геноциду в Газе

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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Джо Байден причастен к геноциду палестинского народа в секторе Газа. Об этом в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter) написала сотрудница Государственного департамента страны Сильвия Якуб, пишет портал Axios.

В материале подчеркивается, что американским дипломатам разрешено выражать недовольство по поводу действий правительства. Однако делать это они могут только через специальные внутриведомственные заявления.

По данным издания, Якуб разослала коллегам письмо о ситуации на Ближнем Востоке. Она хотела собрать подписи под своим заявлением, но одновременно с этим разместила запись с обвинениями в адрес главы Белого дома в социальных сетях.

«Вы предоставляете значительно больше военной помощи правительству, которое без разбору атакует невинных жителей Газы. <...> Вы причастны к геноциду, президент», — отметила сотрудница Госдепа.

Позже она опубликовала еще одно сообщение, посвященное переговорам вице-президента США Камилы Харрис и британского премьер-министра Риши Сунака. Как указала Якуб, американский политик оторвана от реальности.

Согласно информации портала, впоследствии дипломат ограничила доступ к своим записям на платформе X. При этом никаких официальных комментариев по этому поводу ни Якуб, ни представители властей не давали.

Ранее Джо Байдена предупредили о риске проиграть на предстоящих выборах президента из-за политики в отношении Израиля и Палестины.

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