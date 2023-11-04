В МИД РФ сравнили США с сорокой-белобокой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично сравнила заявление США о сокращении военной помощи Украине с детской игрой «Сорока-белобока». Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

Она напомнила слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, что Украине начнут передавить меньшие пакеты военного имущества из наличия Пентагона, чтобы пролонгировать поддержку «на максимально долгий срок».

«Напоминает детскую игру «Сорока-белобока кашу варила, деток кормила: этому дала, этому дала, а этому не дала», — отметила Захарова.

В конце октября представитель МИД России потребовала от ООН объективности. Так Захарова прокомментировала заявление представителя всемирной организации Стефана Дюжаррика об осуждении действий устроивших беспорядки в аэропорту Махачкалы. Дипломат обратила внимание на его «удивительную избирательность» и «фантастическое лицемерие».

Ранее Захарова оценила сравнение США беспорядков в Махачкале с еврейскими погромами.