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Лидер «Хезболлы» обвинил Израиль в «жесткой» ситуации в Палестине в последние годы

«Хезболла»: ситуация в Палестине последние годы была очень жесткой из-за Израиля

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Генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла заявил, что ситуация в Палестине в последние годы была «очень жесткой» из-за «глупого» и «экстремистского» правительства в Израиле, передает телеканал Al Jazeera.

Он также отметил, что палестинский народ «страдает» свыше 75 лет.

Отдельно Насралла указал, что мир закрывал глаза на нарушение прав палестинцев Израилем.

Ранее «Хезболла» потребовала от Соединенных Штатов, чтобы Израиль прекратил боевые действия в секторе Газа.

До этого издание The New York Times со ссылкой на источники в правительстве Ливана сообщило, что «Хезболла» может вмешаться в противостояние Израиля и ХАМАС на Ближнем Востоке. По информации газеты, красной линией для группировки станет серьезное ослабление их палестинских коллег.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.

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Война в Израиле
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