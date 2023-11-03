Медведчук назвал Зеленского последним президентом Украины

Вчерашние герои украинского майдана становятся преступниками, а вчерашние союзники — врагами, они беспомощны в управлении страной. Такое мнение в своей статье «Зеленский будет последним президентом Украины» высказал председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, которого цитирует Тelegram-канал организации.

По словам политика, получив власть, президент Украины Владимир Зеленский «сразу уступил ее националистическим радикалам, переняв их риторику и повадки». Медведчук назвал это предательством избирателей, которые помогли Зеленскому стать президентом.

«Это было первым большим предательством Зеленского. Для того чтобы изменить политику, которую вел Порошенко, необходимы были политические усилия и команда. Но Зеленский никаких серьезных усилий не предпринял, а его команда села на потоки средств, чем и удовлетворила свои политические амбиции», — считает автор.

Он отметил, что затем «Зеленский стал лицом войны».

«Позиция Зеленского обрушила баланс в восточноевропейском регионе, чего ожидали США и Британия, но никак не предвидели в ЕС. Зеленский просто предал интересы континентальной Европы, заставил под нажимом США и НАТО финансировать Украину, вводить против своих же экономических интересов антироссийские санкции. И тут тоже не было никакого героизма, он просто не решился противостоять силам, что толкали Украину в вооруженный конфликт», — заявил Медведчук.

Политик подчеркнул, что глава Украины «предал всех, кого мог» и остался наедине с собой, без настоящих союзников.

«Он сам создал систему, которая его политически уничтожит, а возможно, и не только политически», — написал председатель совета движения «Другая Украина».

По его словам, сегодня все могут наблюдать за тем, как украинский майдан «сам себя пожирает».

«Зеленскому не удалось преодолеть вектор на предательство всех и вся, он уничтожил государство как таковое, создал преступную диктатуру нацизма и милитаризма, и потому он будет последним президентом страны, которую он так цинично предал», — заключил Медведчук.

Ранее Медведчук предрек социальную катастрофу на Украине.