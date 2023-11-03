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В США заявили о ненависти Трампа к украинскому конфликту

WP: Трамп ненавидит конфликт на Украине и выступает резко против помощи ВСУ

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Sam Wolfe/Reuters

Американский журналист Джонатан Карл заявил в своей книге «Устали побеждать» (Tired of Winning), что бывший президент США Дональд Трамп настроен «радикально» против помощи Украине и ненавидит всю ситуацию вокруг конфликта. Выдержку из книги, выход которой запланирован на ноябрь, приводит газета The Washington Post.

Журналист ссылается на беседу с бывшим ведущим телеканала Fox News Такером Карлсоном, который утверждал, что Трамп выступает против помощи Киеву «более радикально, чем он заявляет публично».

«Я ненавижу войну на Украине больше всего на свете. И [Трамп], наверное, единственный человек, который со мной в этом согласен», — сказал Карлсон.

Карл в своей книге также рассказал о том, как во время выступления Трампа перед своими сторонниками в Техасе политик отметил, что все перестали говорить про Украину, поскольку дела там идут плохо.

В ходе своего выступления Трамп сравнил нынешнюю ситуацию с Украиной с эпохой вывода американских войск из Афганистана, когда распространяющие ложную информацию СМИ ничего не сообщали об этой операции.

До этого американский бизнесмен Илон Маск выразил согласие с мнением, что Киев не может выиграть конфликт с Москвой, а украинский президент Владимир Зеленский не признает поражение на поле боя.

Трамп также высказывал мнение, что президент США Джо Байден допустил «огромный беспорядок» внутри своего собственного государства.

Ранее в Пентагоне назвали условие для победы России в украинском конфликте.

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