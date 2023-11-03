Заместителя Кличко обвинили в злоупотреблении

Заместителю мэра Киева Виталия Кличко было предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением украинскими правоохранительными органами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Имя чиновника не уточняется.

Согласно сообщению на сайте НАБУ, обвинение было предъявлено действующему заместителю председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) со стороны НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Ему вменяется злоупотребление служебным положением, что привело к незаконной передаче части природно-заповедного фонда общегосударственного значения (парка «Нивки») под застройку. В результате этого территориальная община понесла убытки в размере около 6,4 млн гривен ($175,9 тысяч).

Следствие установило, что в ноябре 2019 года, будучи директором департамента земельных ресурсов КГГА, подозреваемый получил на рассмотрение проект землеустройства, предполагавший застройку части парка. В рамках этого проекта рассматривалась передача в аренду для строительства жилищно-офисного комплекса частной компании земельного участка (восточная часть парка), который входил в природно-заповедный фонд. В июле 2019 года департамент отправил проект на доработку землеустройства из-за принадлежности участка к заповедному фонду. Однако подозреваемый проигнорировал этот факт и представил проект решения вместе с объяснительной запиской на рассмотрение депутатов Киевского городского совета.

По информации от НАБУ, чтобы обеспечить гарантированное голосование за проект решения, подозреваемый указал в объяснительной записке, что участок не относится к заповедному фонду. Однако эта информация не соответствовала действительности и была опровергнута данными из базы городского земельного кадастра, которым владел департамент.

Хотя имя подозреваемого не было озвучено НАБУ, заммэр Киева по вопросам информационных технологий Петр Оленич отреагировал на предъявленное обвинение. Он заявил, что департамент земельных ресурсов действовал в соответствии с действующим законодательством и на основании решения Киевского городского совета. Оленич отметил, что все разрешения и градостроительная документация были выданы до его вступления в должность в 2017-2018 годах, а проект был согласован соответствующими органами власти. Он намерен доказывать свою правоту и невиновность с помощью правовых средств.

Кличко неоднократно высказывался о необъективности центральной власти и попытках дискредитировать руководство столицы. В последний год власти Украины обвиняли мэра Киева в проблемах с электричеством и отоплением, недостаточном количестве общественных пунктов обогрева, а также в неудовлетворительной работе убежищ в столице.

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